Популярный украинский хореограф и многолетний судья шоу "Танців з зірками" Влад Яма с первых дней войны год назад вместе с семьей уехал жить в Америку. Там шоумен и его жена Лилия начали активно организовывать и принимать участие в благотворительных мероприятиях в поддержку Украины.

И Влад, и Лилия активно ведут свои профили в Instagram, показывая свою жизнь в США. Так, в этот раз жена хореографа поделилась в сторис снимками, видимо, из личного архива.

Так, на одной из сторис жена хореографа запечатлена в интересной локации, она наклонилась к дереву и стоит боком к фотографу. Перед камерой она пояивлась в приталенном белом платье, которое подчеркнуло стройную фигуру. Ее длинные волосы выпрямлены и распущены, а на лице легкий макияж.

На второй фотографии Лилия запечатлена, стоя у цветущего куста, она буквально утопает в этих цветах. Здесь девушка позирует в черном платье на бретельках, волосы также распущены, а на лице легкий макияж, она наклонила голову и как будто о чем-то задумалась.

Напомним, "Подставили всех": Лида Ли высказалась о скандале с мужчинами-артистами, которые сбежали за границу.

Как сообщала Politeka, "У нас был только день, но…": Зарицкая KAZKA рассказала о необычном опыте в Лондоне.

Также Politeka писала, что "К сожалению, по техническим причинам": Алина Паш сообщила печальную новость, фанаты взволнованы.