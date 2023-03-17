Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны прекратил всю свою деятельность в россии, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал необычное видео, в котором можно услышать фрагмент его новой песни.

Как оказалось, Макс готовит релиз нового хита на английском языке. Как известно, с начала войны артист начал выпускать больше украинских песен, а также треки на английском, при этом в его новом творчестве отсутствую композиции на русском, которые раньше составляли практическим весь его репертуар.

В коротком ролике Макс появился в загадочном образе, она как будто утопает в темноте. На фоне можно услышать фрагмент новой трогательной песни артиста. Несколько строк из нее он также написал в подписи к публикации. "Будь первым, кто услышит мой новый сингл. Ссылка в шапке профиля!", - написал Барских.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию исполнителя:

"О Боже, как это невероятно мелодично, как "Нежность" у Шопена".

"Занимаем очередь".

"Нежная музыка, завораживающий голос... Словно плыву во сне. Это волшебно, Макс".

"Это так трогательно".

"Текст в самое сердце. Сколько же девушек найдут в этой песне себя".

"Как красиво".

"Прям мурашки по коже. Мечтаю попасть на ваш концерт".

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