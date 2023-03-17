Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, на котором показала закулисье съемок украинского клипа.

Как известно, несколько недель назад Светлана презентовала новую песню с громким названием и посылом "По-украински". В клипе на эту композицию артистка появилась в необычных образах, также в нем мелькали кадры войны со взрывами и разрушениями. Многие раскритиковали эту работу звезды, хотя были и те, кто верит в искренность артистки.

В своем профиле в соцсети Лобода показала закулисье съемок этого клипа, видно, что над им трудились много людей. "Как это было", - подписала публикацию певица. А пользователи начали комментировать видео:

"Это было очень круто, поэтому и такой результат получился".

"Как же круто".

"Зачем Вы это делаете?".

"Чудесная песня".

"Это был космос".

"Светлана Сергеевна, когда альбом?".

"Шедеврально".

"Светлана, очень крутая песня".

"Невероятно красиво получилось".

"Горжусь тобой, Светлана!".

Напомним, "Подставили всех": Лида Ли высказалась о скандале с мужчинами-артистами, которые сбежали за границу.

Как сообщала Politeka, "У нас был только день, но…": Зарицкая KAZKA рассказала о необычном опыте в Лондоне.

Также Politeka писала, что "К сожалению, по техническим причинам": Алина Паш сообщила печальную новость, фанаты взволнованы.