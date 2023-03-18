Популярная украинская певица, телеведущая и звезда "Женского квартала" Вера Кекелия, которая недавно родила второго ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные фото, на которых показала, как побывала на Чемпионате по бальным танцам.
Ка оказалось, соревнования провели в Киеве несмотря на военное положение. По словам Веры, организаторы мероприятия сделали возможным невозможное, дети были счастливы, а зарубежные жюри не побоялись приехать. Кроме того, на мероприятии провели благотворительный аукцион и сбор средств для поддержки ВСУ.
В подписи к публикации Кекелия раскрыла подробности: "Кубок Несокрушимости Киева. В тот вечер организаторы мероприятия сделали возможным невозможное. В такие сложные времена провели Чемпионат по бальным танцам, дети счастливы, зарубежные жюри не побоялись приехать, большое количество звезд пришли внести свой вклад, состоялся благотворительный аукцион, донаты и сбор в помощь ВСУ. В ходе мероприятия было собрано 680 000 грн. Еще раз убеждаюсь – украинцы сверхмощные. Украина, люблю тебя. Спасибо за прекрасные фото".
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