Популярная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая с начала войны активно гастролирует за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила трогательное видео, на котором показала себя в разных эмоциональных проявлениях и обратилась к поклонникам.
Как видно, в коротком смонтированном ролике собраны разные фото и видео с Аленой. На некоторых кадрах она радуется, на некоторых плачет или выступает на сцене. И все это сопровождается грустной мелодией со совами поддержки.
В подписи к публикации Alyona Alyona написала: "Есть времена, когда важно просто услышать: "Я горжусь тобой!". Лично я горжусь каждым из вас за то, что вы есть! Отправляй видео тому, кем гордишься".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
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"Я горжусь тобой, и я тебе об этом говорила лично, ты большая молодец!".
"И я тобой горжусь. А также собой, и еще многими людьми".
"Да вами все гордятся, Алена, вы такая искренняя пушка-ракета".
"Спасибо, ты невероятная. Горжусь тобой, что ты такая искренняя, сильная, творческая и наша".
"Я тобой горжусь, Алена! Спасибо тебе, что творишь, и есть возможность давать людям почувствовать песни твои. Не останавливайся".
"Я тобой горжусь!".
"Красавица наша".
"Ты крутая. Спасибо тебе, малая".
"И я тобой горжусь".
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