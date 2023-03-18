Телеведущий и главный герой одного из сезонов шоу "Холостяк" Никита Добрынин на фоне развода с Дашей Квитковой удивил новым постом.

На своей странице в Instagram ведущий решил морально поддержать украинцев в разгар полномасштабной войны.

"Мы живем во время войны, во время, когда трудности кого-то ломают, кого-то наоборот укрепляют, когда даже самые большие вызовы можно преодолеть и добиться успеха. Но для этого необходимо верить в себя и свои возможности, быть настойчивым и целеустремленным, идти к своей цели. Сегодня что-то придумал, а уже сделал первый шаг к цели. Только так. И не стоит останавливаться на достигнутом, нужно постоянно развиваться", — пишет Никита Добрынин.

Пост он сопроводил кадрами из новой стильной уличной фотосессии.

"Я проверил, каждый день — новая возможность сделать что-то незабываемое, встретить новых людей, научиться чему-то новому, узнать больше о себе и тех, кто вокруг. Жизнь — это путешествие, которое вы можете сделать невероятным. И любой момент может стать толчком к достижению новых вершин", - подчеркнул "Холостяк".

Украинцы в комментариях поддержали Никиту Добрынина и засыпали его комплиментами:

"Красивый мужчина и такая замечательная пара с Дашей была 😢";

"Кто ваш парикмахер?) новая стрижка безупречна 😎";

"Здесь хорошо все".

Напомним, "Холостяк" Добрынин после расставания с Квитковой показал, как проводит время с сыном.

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