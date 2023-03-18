Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась забавным видео из лифта.

Как видно, в ролике Даша запечатлена в лифте с необычным интерьером, она в нем одна и увлеченно смотрит в зеркало. А когда двери начинают закрываться, блогерша ловким движением их останавливает и пафосно выходит. Перед камерой девушка пояивлась в стильном образе – на ней черная кофточка, которая юбка с поясом и модный серый тренч. Волосы Даши собраны в небрежную прическу, а на лице темные очки.

В подписи к публикации Квиткова ничего не написала, оставила лишь несколько эмодзи. Зато поклонники тут же принялись комментировать новое видео звезды:

"Очень красивая. Откуда пальто?".

"Очень хороший образ. Подскажите пожалуйста откуда юбочка?".

"Даша, мы не успеваем за тобой".

"Фантастическая женщина".

"Очень дерзко".

"Тебе в кино нужно сниматься".

"Чувствуется такая уверенность в себе".

"Даша, контент стал преимущественно о самолюбовании. Раньше было гораздо больше. Раньше было гораздо больше и про внутреннее тоже, содержательнее, разностороннее".

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