Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и не только. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, в котором перевоплотился в белорусского диктатора Лукашенко.

Однако, в этот раз это не просто пародия на знакомого зрителю персонажа, идея видео куда более креативная. Как оказалось, таким необычным образом Юрий решил сделать саморекламу. Так, в ролике персонаж Лукашенко смотрит ютуб-канал Великого и заинтересовывается кнопкой спонсирования проекта. И таким образом Юрий в образе Лукашенко объясняет украинцам, как стать спонсором канала и какие преимущества за это можно получить.

В подписи к публикации на ютуб Великий написал: "Подписываясь на спонсорство, вы поддерживаете нашу команду не только морально, но и финансово (материально), что позволяет нам создавать больше нового, уникального контента и мотивирует нас к новым свершениям! Чем больше спонсоров будет на канале, тем у нас будет больше возможностей создавать для вас более качественный контент в еще большем количестве".

Напомним, "Подставили всех": Лида Ли высказалась о скандале с мужчинами-артистами, которые сбежали за границу.

Как сообщала Politeka, "У нас был только день, но…": Зарицкая KAZKA рассказала о необычном опыте в Лондоне.

Также Politeka писала, что "К сожалению, по техническим причинам": Алина Паш сообщила печальную новость, фанаты взволнованы.