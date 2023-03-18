Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая с начала войны живет на две страны – Украину и Польшу – и продолжает снимать свое шоу "Взрослые девочки" с Олей Поляковой, чатсо радует поклонников яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала забавные кадры и вызвала бурную реакцию в сети.
Как оказалось, Маша решила показать поклонникам свой перекус, который состоит из варенных яиц, помидоров, огурцом и перца. И выложила забавные фото, на которых позирует с этими яйцами и овощами. Перед камерой телезвезда появилась, сидя в автомобиле, на ней стильный наряд в пастельных тонах, волосы небрежно уложены, а на лице солнцезащитные очки.
В подписи к публикации Ефросинина написала: "Жизнь с яйцами". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, особенно ее снимки зацепили радиоведущего Славу Демина и телеведущего Андрея Беднякова.
"Маша, почему 3 яйца?", - шутливо спросил Демин.
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"Жизнь с яйцами" – это то, к чему я стремлюсь", - написал Бедняков.
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