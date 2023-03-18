В сторис на своей странице в Instagram Руслан Евдокименко сообщил, что 17 марта из жизни ушла его теща Людмила Дмитриевна.

"Люся, ну как же так... 30.03.1951 - 17.03.2023", - написал он под черно-белым фото матери своей жены.

Сын Софии Ротару не стал раскрывать причину смерти тещи. Она немного не дожила до своего 72-летия.

Напомним, продюсер Руслан Евдокименко вместе с сыном Анатолием в начале полномасштабного вторжения рф на территорию Украины попали в громкий скандал. В марте 2022 года была задержана группа из девяти мужчин, пытавшихся бежать в Молдову на лодке и незаконно пересечь государственную границу Украины. Среди них были сын и внук Софии Ротару.

Потом шумиха утихла и Анатолий Евдокименко таки смог бежать за границу. Внук артистки не раскрывает, где находится сейчас и как ему удалось выехать из страны во время военного положения. Он лишь заявил, что "был вынужден покинуть страну" и теперь живет жизнью настоящего кочевника. Анатолий строит музыкальную карьеру под псевдонимом SHMN.

Сама София Ротару прямо о российской агрессии не говорит, лишь публикует единичные сторис в дни смаых масштабных обстрелов и трагедий.

Ранее для Софии Михайловны стал потрясением обстрел центра Киева.

Также напомним, что Леся Никитюк перепела хит Софии Ротару и сказала, есть ли от знаменитой певицы реакция.

Также сообщалось, что София Ротару отказала Кадырову - стало известно, при каких обстоятельствах.