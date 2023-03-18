Популярная фитнес-тренер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась полезными советами по рациону.

На своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова раскрыла важные правила питания весной.

"После сложной зимы наш организм нуждается в заботе. Лучшим подарком для него будет правильное питание с ежедневной дозой витаминов и других полезных веществ. Самое главное правило весеннего питания - не ограничение, а расширение вашего рациона", - пишет Марина Боржемская.

Продукты, которые вы употребляли зимой (морковь, свекла, капуста, разные замороженные овощи), продолжайте готовить и дальше. Но весной старайтесь добавлять в рацион свежую зелень, которая скоро начнет появляться (например, добавляйте черемшу, молодой лук, щавель, петрушку, укроп, крапиву).

Также, по словам эксперта "Зважені та щасливі", сейчас не помешают сложные углеводы, которые содержатся в гречке, овощах, неочищенном коричневом рисе. Не отказывайтесь от круп, бобовых, цельнозернового хлеба.

«Вашими верными друзьями остаются орешки, семена и сухофрукты, пока не появились сезонные свежие фрукты. А еще добавляйте к питанию масла холодного отжима. Источником витаминов и основой иммунитета являются известные продукты: мясо птицы, яйца, твердые сыры. Зимой и ранней весной иммунитет может ухудшиться из-за дефицита витамина Д. Ешьте больше рыбы: лосося, тунца, сардины и тому подобное. Также обратите внимание на рыбий жир в капсулах", - подчеркнула тренер.

Она также советует готовить смузи с добавлением шпината, в основе которых – овощи, зелень, фрукты. Полезен березовый сок, который нормализует холестерин и содержит много витаминов. А вот употребление алкоголя, трансжиров, сахара, газированных напитков, избыточного количества соли, белого хлеба следует ограничить.

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