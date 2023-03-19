Модель, актриса и певица из "Квартал 95" Лера Толстолес взбудоражила раликальным экспериментом с внешностью.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка показала кадры бекстейджа новой эффектной фотосессии, где она из блондинки превратилась в роковую брюнетку и примерила откровенные образы. При этом поклонники звезды "Женского квартала" были поражены такой резкой трансформацией.

"ПОКРАСИЛАСЬ?! Я прям получала сообщение «Лера, Остановись». Неужели изменения вас так пугают? До сих пор? Меня, если честно, уже мало что удивляет и мало пугает… Единственный в этом плюс, что меняться теперь легче. Ибо и внутреннее состояние готово. И технологии и таланты наших людей могут это позволить 😅", - написала Валерия Товстолес под фотографиями.

Она призналась, что на самом деле не красила волосы и не меняла прическу, а только надела парик.

Украинцы в комментариях поддержали артистку и засыпали ее комплиментами:

"Ой-ой-ой шо творит малиха🔥";

"На первом фото чем-то на Викторию Бекхэм похожа очень)";

"Ваууу 🖤 где-то в тебе сидит жгучая брюнетка 😍 🌶️

"Красавица. Одели тебя супер.💯 Тебя можно одеть вообще во что угодно, и ты будешь красива";

"Да тебе все подходит, это тот случай, даже без волос тебе будет подходить 😅".

Сама Валерия Товстолес в ответ отшутилась: "😂вот лысой, мне кажется, будет очень плохо)".

Напомним, выяснилось, почему звезда Квартал-95 исчезла со сцены.

Также сообщалось, что артист Квартал 95 "порвал" YouTube новой пародией.

Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Женского квартала" рассказала об отношениях с Юрием Ткачом.