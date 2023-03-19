Известный телеведущий Анатолий Анатолич показал, в каких условиях теперь живет и его дочь.

Популярная украинский телеведущий, интервьюер и блогер Анатолий Анатолич решил показать печальные реалии современных украинских детей. Как известно, они ходят каждый день только в те школы, где есть специальные укрытия, оборудованные для школьников.

Из-за частых ракетных ударов со стороны оккупантов, дети нередко проводят время в убежищах. Не стала исключением и дочь Анатолия, который показал, как и его ребенок проводит время.

«Реалии наших детей. Идет с укрытия, ибо пряталась сама знаете от кого» - подметил ведущий и показал подросшую дочь. По словам Анатолия, многие, к сожалению, привыкли к таким происшествиям.

Также мы писали, в сети стала вирусной песня "Гопак", где автор поет о косах и вышиванках. Но не все украинцы оценили такой трек – исполнительницу обвиняют в шароварщине. Такого же мнения придерживается телеведущий Анатолий Анатолич.

"Любое творчество заслуживает на жизнь. Потому пусть все поют, но я хотел сказать о другом. Мне кажется, что современная украинская культура должна отходить о шароварщины такой. То есть партиотизм - это круто, но давайте отказываться от: я танцую гопака", - он поделился своими мыслями.

Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".