В этот раз на своей странице в Instagram ведущий показал видео поездки российского диктатора владимира путина в оккупированный и разрушенный украинский город.
"«Нравится ?» спрашивает он о городе, который разрушил. «Современно» говорит он, указывая на дома, которые были построены на месте других, разбитых российской армией в пепел. Только вдумайтесь насколько все лицемерно и дико. Каждый раз, когда я вижу все эти «тв-открытки» из своего города для их зрителя(для их массы), меня разбирает злость. А эти «благодарные» люди эту злость усилили в стократ", — пишет Андрей Бедняков.
Он не думает, что люди в кадре "ряженые", потому что в городе действительно были приверженцы "русского мира".
"И, слушая что несут эти люди, я понимаю, что у меня к ним громаднейшая злость. Именно к этим ждущим и зовущим. Именно из-за них мы не можем приехать к себе на малую родину. Именно из-за них погибли десятки тысяч людей. Именно из-за них разрушен наш город", — подчеркнул ведущий.
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Андрей Бедняков выбрал на видео тот момент, где путин оказался на грани фола. Местный мужчина говорит главарю рф: «Через 15 дней после вашего и мой день рождение. Тоже 70. Остался без ничего». «ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ВСЕ», — быстро исправила его женщина.
"Нашему народу всегда прививали эту любовь к хозяину.к царю.к пахану. Он всегда прав. без него нас нет. Боже храни пахана. Вот и сейчас. Этот человек разрушил вашу мирную жизнь. Убил людей. Искалечил судьбу. Но вы, как и прежде, выходите белить бордюры, кричать УРА и махать со слезами на глазах флажками. Вы просто не можете иначе", — добавил актер.
Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.
Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.
Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.