Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз блогерша поделилась милой домашней фотосессией с сыном Львом.
На новых снимках Даша и маленький Левчик запечатлены видимо в их доме, они позируют на кровати и не только. На некоторых снимках можно увидеть одного Льва, на других сын позирует с Дашей. Они выглядит стильно и очаровательно. Некоторые поклонники заметили, что с возрастом мальчик становится похожим на отца Никиту.
В подписи к публикации Квиткова написала: "Мой подарок жизни". А поклонники не остались равнодушны и принялись лайкать и комментировать новые фото на странице блогерши:
"Всегда видела в Левчике Дашу, а именно на этих фото увидела Никиту".
"Я влюбилась".
"Мамина любовь. Сыновья они такие".
"Какие фото".
"Вы ну такие котики".
"Как он хорош".
"Великолепный".
"Такие красивые".
"Дороже всего у женщины – это дети".
"Такие стильные и крутые".
"Он у вас очень милый, как и вы!".
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