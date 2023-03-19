Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз блогерша поделилась милой домашней фотосессией с сыном Львом.

На новых снимках Даша и маленький Левчик запечатлены видимо в их доме, они позируют на кровати и не только. На некоторых снимках можно увидеть одного Льва, на других сын позирует с Дашей. Они выглядит стильно и очаровательно. Некоторые поклонники заметили, что с возрастом мальчик становится похожим на отца Никиту.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Мой подарок жизни". А поклонники не остались равнодушны и принялись лайкать и комментировать новые фото на странице блогерши:

"Всегда видела в Левчике Дашу, а именно на этих фото увидела Никиту".

"Я влюбилась".

"Мамина любовь. Сыновья они такие".

"Какие фото".

"Вы ну такие котики".

"Как он хорош".

"Великолепный".

"Такие красивые".

"Дороже всего у женщины – это дети".

"Такие стильные и крутые".

"Он у вас очень милый, как и вы!".

Напомним, "Фантастичная женщина": Квиткова после разрыва с Добрыниным пошалила в лифте в одиночку.

Как сообщала Politeka, "Жизнь с яйцами": Ефросинина зацепила Демина и Беднякова новыми фото.

Также Politeka писала, что Великий из "Квартал 95" перевоплотился в Лукашенко и обратился к украинцам с необычной просьбой: видео.