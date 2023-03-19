Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая с начала войны живет на две страны, отреагировала на новую критику.

В этот раз ведущая отреагировала на странные замечания, касающиеся ее внешнего вида в одном из последних видео с интервью. Некоторые украинцы заявили, что на столь встречу Мария выбрала неуместную одежду, что выглядело неловко.

«А мы этим утром, наполненным сиренами, напоминаем, чья русофобия недостаточная или льется через край. Наше интервью все уладит.

Впрочем, тем, кто считает, что я неправильно оделась для такого разговора… Напоминаю, что я – женщина, которая продолжает жить и много работать для своей страны во время страшной войны. Мой канал, мои герои, мой внешний вид меня спасают по-настоящему. Поэтому, как хочу, так и одеваюсь!» - заявила Ефросинина.

Ранее Маша решила показать поклонникам свой перекус, который состоит из варенных яиц, помидоров, огурцом и перца. И выложила забавные фото, на которых позирует с этими яйцами и овощами. Перед камерой телезвезда появилась, сидя в автомобиле, на ней стильный наряд в пастельных тонах, волосы небрежно уложены, а на лице солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Ефросинина написала: "Жизнь с яйцами".

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