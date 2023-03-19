Известная певица и актриса Дженнифер Лопес устроила вечеринку в Лос-Анджелесе в честь выпуска своей новой коллекции обуви с известным брендом.

53-летняя поп-звезда произвела впечатление своим ярким и смелым образом на мероприятии. Рядом с молодыми коллегами ей удалось впечатлить также и фигурой. Звезда выбрала платье с вырезами до белья, подобранного в тон образу.

«Это очень смелое решение; я впечатлен ее фигурой; Потрясающе; Ты выглядишь потрясающе; Мне нравится твой образ;

Такой королеве можно поклониться; В следующей жизни я хочу выглядеть как Джей; сегодня даже королева побледнела бы по сравнению с тобой; дайте совет Мадонне и Бриттани Спирс😂».

Ранее актриса и продюсер Дженнифер Лопес в этом году подвела итоги за двадцать лет карьеры и выпустит символичный альбом, впервые с 2014 года. Это событие стало довольно знаменательным, поэтому артистка сейчас также начала вспоминать, как жила и как снималась раньше.

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