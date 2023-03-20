Елизавета Глинская рассказала, как приготовить творожную плетенку с орехами.

"Сегодня вы узнаете, как приготовить невероятно вкусную творожную плетенку с орехами. Мой любимый и очень простой рецепт творожного теста отлично сочетается с корицей и орехами. Выпечка получается очень нарядной и ароматной", — советует звезда "Мастер Шеф".

Для теста берем:

300 г творога (жирность 5%)

200 г муки

200 г сливочного масла (холодного)

8 г разрыхлителя

щепотка соли

Для ореховой начинки:

100 г грецких орехов

50 г сахара

5 г корицы

30 г сливочного масла

30 мл чёрного рома

Сперва готовим тесто. Насыпьте муку на противень, туда же натрите масло с помощью терки, смешайте, добавьте разрыхлитель и соль. Когда получиться крошка, отправьте в неё перетертый через сито творог и замесите тесто. Оберните тесто пищевой плёнкой и отправьте в холодильник на 1-2 часа.

Дальше готовим ореховую начинку: обжарьте орехи, поместите их вместе со всеми остальными ингредиентами в мерный стакан и измельчите с помощью погружного блендера до однородной консистенции.

Достаньте тесто из холодильника, на присынанном мукой столе раскатайте его в пласт толщиной 5-4 мм, 45х35 см. Равномерно промажьте тесто ореховой начинкой. Сверните тесто в рулет. Затем, отступив от края 2-3 см, разрежьте его вдоль и сформируйте косичку.

Переложите плетёнку на противень, застеленный пергаментом, и отправьте ее в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 30-35 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой. Достаньте плетёнку из духовки и дайте полностью остыть. После присыпьте сахарной пудрой и подавайте.

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