Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик и ее муж хореограф Андрей Дикий провели выходные с пользой.

На своей странице в Instagram артистка поделилась кадрами, как они в центре Киева помогали переселенцам.

"Пост, воскресенье – раздали. Мы это сделали! 💪 Фонд Лилии Ребрик провел раздачу помощи из рук в руки, от сердца к сердцу нашим подопечным! Мы раздали продуктовые и гигиенические наборы и подарки деткам семей ВПЛ. Хотя, знаете, слово "раздача" - какое-то неодушевленное, пластмассовое. На самом деле это была очень теплая встреча с нашими подопечными! И посмеялись, и поплакали, и обнялись, и решили держаться прежде всего и вопреки всему!", - написала Лилия Ребрик под фотографиями.

Ведущая поблагодарила всех, благодаря кому это стало возможным, кто донатит, и призвала всех желающих помочь подключаться к сборам.

Поклонники в комментариях поддержали звездную пару:

"Хорошие дела это всегда очень хорошо! Молодцы! Спасибо! 😍";

"Лиля, вы очаровательны во всех своих делах. Спасибо ВАМ, что не устаете делать добро❤️".

Лилия Ребрик много лет была звездой шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", пока он в июле не прекратил свое вещание. Позже она стала ведущей проекта "Утро дома" на телеканале "ДОМ", а теперь также ведет новую программу "Дождусь", где помогает встретиться людям, которых разлучила война.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.