Известная модель Анна Неплях поделилась весенними кадрами из Берлина и спровоцировала дискуссию по поводу своей фигуры.

Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая получила титул "Мисс Украина-Вселенная", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников, показав необычные кадры из весеннего Берлина.

Похоже, после возвращения и съемок в Киеве Анна снова отправилась за границу, в этот раз она опубликовала кадры из Берлина. На снимках девушку можно увидеть на прогулке среди достопримечательностей столицы, на некоторых кадрах она позирует с подружкой. Как видно, на прогулку девушка вышла в стильном свободном аутфите – джинсах, белой майке, полосатой рубашке и темной куртке. Ее волосы распущены и чуть растрепаны, а на лице стильные солнцезащитные очки.

В комментариях к фотографиям Неплях началась бурная дискуссия относительно того, что она набрала вес.

"Вы изрядно набрали. Вы знаете секрет похудения?", - написала одна из пользовательниц, тогда как другие начали защищать Анну.

"А вы знаете секрет воспитания и толерантности?".

"Мы здесь все в Украине за этот год набрали лишний вес на этом стрессе, поэтому даже не обращайте внимания".

"Она офигенная. Покажите ее фото и любой мужчина будет в восторге".

"Здесь даже русских не нужно, хватает некоторых наших "счастливых женщин" с комментариями про фигуру. Когда уже мы, женщины, начнем поддерживать друг друга, а не гнобить, в силу своей внутренней дисгармонии и неуверенности. Классный вайб на фото, Анна!".

"Отлично выглядите! Многие из нас немного набрали после начала войны, от стресса! И респект, что не стесняетесь этого. Вы уверенная, яркая и красивая, плюс минус пару кг не портит вас".

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