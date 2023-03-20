Известная продюсер Ирина Горовая показала милое фото с прогулки со своей мамой и дочкой.

Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась трогательным фото, на котором показала свою маму Ольгу и дочь Наташу.

На новой фотографию Ирину с мамой Ольгой и дочкой Наташкой можно увидеть на прогулке по Киеву, хотя еще недавно они все вместе отдыхали в Карпатах, откуда также показывали снимки. Как видно, все девушки стильно одеты и пребывают в отличном настроении, они мило улыбаются в камеру.

В подписи к публикации Горовая написала: "Киев. Мои". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Люблю".

"Классные!".

"Какие вы классные".

"Крещатик".

"Красавицы. Вы такие милые".

"Обнимаю всех".

Отметим, ранее Ирина Горовая рассказала, что ее дочь Наташа тайно вышла замуж за бойфренда-мусульманина. Они взяли брак по традициям семьи избранника, и продюсер не стала этому препятствовать. Сама Наташа в своих соцсетях мужа скрывает, зато показывала поклонникам кадры из своей жизни в Ливане и рассказывала о том, как там все устроено.

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