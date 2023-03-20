Популярная украинская певица Алина Паш, которая была победительницей Национального отбора, но не поехала представлять Украину на Евровидении в прошлом году, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила забавное видео со своего импровизированного концерта прямо в автобусе.

Как видно, в ролике Алина запечатлена во время поездки в автобусе, а рядом с ней сидит парень с гитарой. Конечно же, они не упустили такой возможности и начали весело играть на гитаре и громко петь. Выглядит это очень весело и задорно.

При этом можно заметить, что Паш изменила имидж – теперь вместо экзотических косичек у нее высокий небрежный пучок с растрепанными прядями, а на лице лишь легкий макияж.

В подписи к публикации певица написала: "У нас был автобус, несколько часов, талантливые люди рядом, и, главное, музыка. Как оказалось, этого достаточно, чтобы подарить улыбки военным в госпитале, для которых мы выступали. Спасибо @sashafillons, что помог создать синергию из слов и музыки. Согласись, было классно!".

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