Экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова показала эффективные упражнения для ножек.

"Лучшее начало дня для меня - это легкая зарядка или несложный комплекс упражнений, которые можно выполнить где угодно, чтобы было желание. Готовы составить мне компанию и потренироваться вместе? Тогда просматривайте видео - вас ждет легкий утренний интенсив от меня", - пишет Марина Боржемская.

Тренер всегда отмечает важность ежедневной активности и необходимости систематических тренировок для поддержания своего здоровья и обретения желаемой физической формы.

"И то, и другое возможно даже в пределах небольшого жилья, при этом для тренировок вам может понадобиться минимум оборудования - сегодня у нас только гантели. Если ты новичок в спорте, бери малейшее комфортное отягощение (подойдут даже бутылочки с водой!) или же начинай тренироваться с собственным весом без гантелей. На примере данного комплекса упражнений хочу показать, как все просто. Стоит только организоваться и выполнить запланированное", - отметила звезда "Зважені та щасливі".

Марина Боржемка добавила, что даже для домашних тренировок спортивная одежда так же обязательна, как и для тренировок в спортивном зале: она может быть простой, но удобной и комфортной. Также не забываем о кроссовках, ведь речь идет, прежде всего, о безопасности движения во время выполнения упражнений.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.