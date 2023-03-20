Выдающейся украинской поэтессе Лине Костенко на днях исполнилось 93 года. В честь важной даты в жизни писательницы солист группы "Антитіла" Тарас Тополя прочел известный и злободневный стих поэтессы. Видео появилось на странице популярной группы в соцсети Инстаграм.
Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя появился на видео в военной форме и на фоне разрушенной оккупантами техники в Ирпене продекламировал строки "Мій перший вірш, написаний в окопі...". С ним вместе стих зачитала 8-летняя актриса Lady Kira.
"С днем рождения, Лина Васильевна! Спасибо за Вашу глубокую и всегда актуальную созидательность и желаем крепкого здоровья!", - написал Тарас Тополя в подписи к видео.
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Пользователи сети поблагодарили исполнителя за такое прочтение стихотворения Костенко и также присоединились к поздравлениям с 93-летием поэтессы: "С днем рождения, Лина Васильевна! В самое сердечко", "Невыразимая боль... Каждое слово так сильно", "Такой талант и глубина", "Это было действительно прекрасно, чтобы увидеть. Спасибо Тарас. Спасибо Кира. Мое сердце полно".
Напомним, Тополя с "Антитела" показал, в каких условиях воюют украинские защитники около Бахмута.
Как сообщала Politeka, "Антитіла" с Тополей встретились в неожиданном месте с Джамалой, милое фото.
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