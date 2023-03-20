Блогер Даша Квиткова на фото показала, как резвится и общается с сыном перед камерой фотографа.

После разрыва с ведущим Никитой Добрыниным - блогер Даша Квиткова осталась жить в доме под Киевом, который они построили вместе. Сын Лев, которому 1,8 месяца, конечно, с ней. На своей странице в соцсети Инстаграм счастливая мамочка опубликовала новые фото, сделанные вместе с мальчиком.

Даша Квиткова на фото показала, как резвится и общается с сыном дома. Девушка в темном платье и с распущенными волосами стоит у стены, держа малыша на руках. Фото выполены в черно-белой гамме, а также представлены цветные и солнечные снимки.

В подписи к снимкам Даша Квиткова обратилась к своему сыночку с трогательным сообщением:

"Ты пришел в мою жизнь и перевернул ее с ног на голову, ты показал мне какой я могу быть. Другой. Сильной. Смелой. Отважной. Неподвластной. Ты показал мне, что какой бы страх передо мной ни стоял, как бы страшно мне ни было – я могу смотреть ему прямо в глаза и его одолею. ты показал мне, что я. Могу. Все. И меня не сломить. Ты показал мне другой мир. Счастлива быть твоей мамой".

Пользователи сети в комментариях умилились малышем и его мамой: "Материнство как новая жизнь, новый этап для женщины, в котором она может раскрыться в разных аспектах и ты, Даша пример этой трансформации и это прекрасно", "Слова в точку", "Очень и очень красиво, ты очаровательная мама".

Напомним, "Холостяк" Добрынин после расставания с Квитковой показал, как проводит время с сыном.

А еще Politeka сообщала, что Квиткова из "Холостяка" сверкнула фигурой в необычных образах.

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