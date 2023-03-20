В этот раз на своей странице в Instagram Владимир Ярославский показал, как приготовить шашлык из тофу.
"Сейчас обрадуются те, кто обожают полезные рецепты. Мы будем готовить веганский шашлык из тофу", — пишет судья "Мастер Шеф".
На две порции нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 500 г тофу
- 120г веганского йогурта
- 30г соуса Барбекю
- 5 г соевого соуса или Терияки
- специи: соль, перец, кориандр молотый, можно добавить немного горчицы и подкопченной паприки.
- 3 зубочка чеснока
Веганский шашлык готовится очень просто. Тофу нужно либо просто порвать на кусочки, либо разделить на кубики. Отдельно смешиваем веганский йогурт, соусы и специи. Затем добавляем тофу, перемешиваем и ставим на 2-4 часа в холодильник, чтобы хорошо замариновалось.
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Затем достаем промаринованный тофу из холодильника и нанизываем на замоченные заранее бамбуковые шпажки. Духовку предварительно разогреваем до 220 градусов и отправляем туда наш шашлык на 12-15 минут, чтобы он запекся. Достаем и все! Можно смаковать.
Шашлык из тофу Владимир Ярославский подает на подушке пюре из авокадо и украшает свежей зеленью.
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.
Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.
Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.