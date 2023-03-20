Украинских знаменитостей постоянно блокируют в сети из-за постов о войне. Вот и популярная телеведущая Маша Ефросинина пожаловалась на то, что администрация Инстаграм постоянно блокирует ее сообщения и сторис о войне в Украине. Об этом знаменитость рассказала в своих Сториз.

Она уточнила, что администрация сети удалила ее посты о российском вторжении и преступлениях президента рф владимира путина. Объяснили они это тем, что якобы посты ведущей - потенциально неприемлемый контент.

При этом саму телеведущую Машу Ефросинину отправили в "теневой бан" и ее публикации перестали появляться в ленте, их пользователи сети просто не видят. Потому, чтобы из него выйти нужно показать активность на странице телеведущей в сети: ставить лайки и писать комментарии под публикациями Ефросининой.

"Мои предыдущие сторис тупо снова снесли! Кажется, Meta уже просто душит украинцев просто так, на всякий случай. Ведь после каждого забаненного сторис ты сидишь в "тренче-невидимке" несколько дней и должен вымоливать реакции у подписчиков! Поэтому вот вам цветы и сынок", — написала Маша Ефросинина и показала фото сына и красивым цветочков.

Напомним, похудевшая Ефросинина призналась, почему неадекватно воспринимает себя в зеркале.

Как сообщала Politeka, Ефросинина поставила на место украинцев, которые вспомнили о ее маме и сестре из рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина жестко высказалась о некоторых украинцах.