Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2023 и заняла третье место, а недавно прямо на концерте упала в оркестровую яму и поломала ребро, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами со своих концертов в Берлине, Братиславе и анонсировала выступления в других европейских городах.
На новых фотографиях можно увидеть, что на сцену Яна вышла в стильном и сдержанно наряде – темном брючном костюме с приталенным пиджаком и белой блузкой, а на ее шее черный галстук. Волосы певицы распущены и несколько прядей заплетены в косички, а на лице легкий макияж. На некоторых кадрах она держит в руках украинский флаг.
В подписи к публикации Jerry Heil написала: "Берлин, Братислава, было очень жарко на концертах! Продолжаем нести украинскую музыку в мир – и это наша с вами общая задача! Билеты на концерте Праге и Варшаве – в сторис!".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
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"Невероятно талантлива наша украиночка. Спасибо за твой грандиозный вклад. Слава Украине! Героям слава!".
"Как атмосферно".
"Лучшая".
"Когда будет концерт в Бостоне?".
"Я так хотела попасть на этот концерт".
"Яна, ты очень талантлива!".
"Было нереально круто".
"Спасибо!".
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