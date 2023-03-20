Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona ведет активно свою страницу в сети, где постит снимки из жизни и делится новостями из своих рабочих будней. Несколько часов назад знаменитость решила пообщаться с пользователями сети и поделилась в Инстаграм-Сториз личным.
В частности, Alyona Alyona призналась, что немного устала от концертов и мечтает поскорее заняться чем-то другим.
"В последнее время, я немного устала. И в последнее время, если чесно, чувствую это очень сильно. Но тур уже запланирован давно. И когда планируешь тур с одной весны на другую, ты не знаешь, в каком будешь состоянии тогда. Потому, что хочу сказать, скоро буду собирать свои вещи из Варшавы в Польше и переду назад в Украину", - поделилась артистка.
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Она также добавила, что уже имеет планы и знает, чем займется после приезда в Украину.
"У меня уже есть планы, когда вернусь в Украину. Хочу отправиться на курсы водения и изучения иностранных языков. И, конечно, немного проследить за своим состоянием: наладить сон и питание", - призналась рэп-исполнительница Alyona Alyona.
Напомним, Alyona Alyona на эмоциях высказалась после бегства известного комика за границу.
Как еще Politeka писала, Alyona Alyona после похудения на 20 килограммов призналась, от чего отказалась в еде.
Также Politeka сообщала, Alyona Alyona вспомнила, как в начале войны чуть не распрощалась с жизнью.