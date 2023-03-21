Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась необычными кадрами из новой фотосессии, но наткнулась на критику поклонников.

Как видно, на новых снимках Даша запечатлена на прогулке по Киеву, она кокетливо позирует фотографу, кидая загадочные взгляды в объектив. Перед камерой девушка пояивлась в мешковатом наряде – на ней длинные джинсовая юбка с поясом, черная кофточка и широкое серое пальто до пят. Волосы блогерша распущены и элегантно уложены, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка.

Поклонники не оставили без внимания новые фотографии Квитковой, правда некоторые раскритиковали ее образ, который прячет ее роскошную фигуру:

"Look ужасный. Портит вам фигуру максимально".

"Даша, вы красивая, но одежда на вас на три размера больше, особенно юбка и пальто. Пальто видно, что плечи на 10 см больше, чем ваши".

"Даша, вы такая хрупкая. Зачем вы на себя надеваете этот мешок?".

"Даша, даже ваша красота и очарование не спасает этот look".

"Бедная девушка. Теперь вся одежда велика".

"Господи, неужели это сейчас модно!? Вам, конечно, любая одежда идет. Себя в этом не представляю".

"Юбка ужасная. Топорщится, непонятный крой. Толку, что макси? Во что она, на кого? Кто знает, что".

"Зачем носить такие балахоны, если такая классная фигура, над которой пашешь день и ночь? Или тебя запрещают обтягивающее носить?".

Напомним, "Фантастичная женщина": Квиткова после разрыва с Добрыниным пошалила в лифте в одиночку.

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