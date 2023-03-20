В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила сравнительное видео, где какая-то российская певица в пошлом костюме выступает перед оккупантами, извиваясь по сцене на коленях, а для контраста с ней Злата Огневич показала фрагмент своего трогательного выступления перед украинскими защитниками.

"Концерты россиян, как изречение о Париже - увидеть и умереть 😅", - шутит артистка под видео.

Поклонники в комментариях поддержали Злату Огневич и не сдерживают отвращения от выступления россиянки, но не все украинцы оценили такое сравнение:

"А кто-то спросил у наших военных, хотят ли они те выступления? Я знаю, что если бы у них был выбор идти на выступление к звезде или провести время с семьей, выбор был бы очевидным, а не загонять тех ребят в принудительном порядке. Я не против концертов, это своеобразная поддержка, внимание, но вспомните ли вы о военных после войны, или организуете тогда для них и семей бесплатные концерты....полагаю, что нет";

"Наши, когда ехали туда, становились такими же. Марув тому пример";

"Нафига мне эта разница с теми дебилами?!! Что вы их вообще с нами сравниваете? С какой целью пост? О том что они конченые я уже и так это знаю!! Пипец, напишите пост о психологической реабилитации наших воинов!";

"Куда блевать? 🤢 (от первой части видео)";

"Разница очевидна..похоже, что страна ангелов с одной стороны и племя бомжей, нищеты, людоедов и варваров с другой".

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.