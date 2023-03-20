На своей странице в Instagram артистка решила поблагодарить всех, кто ее поддерживал, а также назвала категорию украинцев, которые ее очень раздражают.

"Безгранично бесят люди, которые не хотят «грязнить» войной, правдой и Украиной свой "священный" инстаграмм.. этот виртуальный хевен… [не представляю, как они будут возвращаться к реальности. Считаю, это путь без возврата]. Но при этом поражает сплоченность и жажда делать вместе все: закрывать потребности знакомых, незнакомых, военных, гражданских, людей, пострадавших от войны… восстанавливать разрушенное, и беречь то, что не разрушили, защищать друг друга, и справляться там, где уже не рассчитывали , оберегать тех, кто, рискуя своей жизнью, помогают животным и людям!", - пишет Даша Астафьева.

Певица призналась, что сейчас, как и другие украинские артисты, осталась практически без работы, но именно благодаря поклонникам она держится.

"Я люблю вас. И спасибо без лишних слов. Этот пост-момент осознания, как важен сегодня каждый день, каждое действие на встречу будущему. Спасибо вам за понимание нас, артистов, которые сейчас не имеют возможности работать, но им тоже нужно как-то существовать. Честно говоря, я забыла, от чего получала такое удовольствие, как в моменты, когда зарабатываю от интеграций и порой съемок, и имею возможность приобщаться к сборам и помогать людям! Поэтому еще раз спасибо за ваше неравнодушие и любовь. Вы у меня лучшие!", - подчеркнула артистка.

Напомним, Даша Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок за границу.