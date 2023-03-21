Победительница и судья нескольких сезонов шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская поделилась рецептом интересной закуски на замену обычным бутербродам.

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить паштет из копченой скумбрии с паприкой.

"Приелись бутерброды?🥪 Приготовьте оригинальную закуску - вкуснейший паштет из копченой скумбрии с паприкой на тостах. Пальчики оближете!😋", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

300 г скумбрии горячего копчения (мякоть, 1 шт.)

150 г крем-сыра

1 ч. л. лимонного сока

1/3 ч. л. копченой паприки

1 вареное яйцо

соль (по вкусу)

Готовится паштет очень просто. Сперва разберите рыбу на небольшие кусочки. Добавьте к ней крем-сыр и разомните. Натрите и добавьте яйцо, перемешайте. Добавьте паприку, лимонный сок и снова хорошо перемешайте. Накройте пленкой и уберите в холодильник на несколько часов.

Потом достаньте паштет из холодильника, сделайте из него кнели (небольшие шарики) и выложите их на хрустящие тосты. Для декора Елизавета Глинская сверху немножко посыпает тосты паприкой.

Украинцы в комментариях оценили рецепт:

"Думаю, можно еще сверху украсить листочком рукколы, или положить черную маслину для цвета. Спасибо, Лиза, за идею🌹";

"Рецепт просто вкусняшка, я приготовлю, люблю рыбку";

"Мощный рецепт! Без слов! Беру на заметку".

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

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