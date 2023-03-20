Популярный украинский исполнитель Алексей Завгородный, более известный как Позитив и бывший солист группы "Время и Стекло", часто делится со соей аудиторией новостями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал видео со своего совместного выступления с Мишель Андраде.
Как оказалось, Алексей и Мишель выступали на благотворительном музыкальном фестивале в Киеве. В ролике, который показал артист, они пели с Андраде вместе на одной сцене. Судя по кадрам, певица отлично вписалась в дуэт с Позитивом, а ведь раньше на этом месте была Надя Дорофеева.
В подписи к публикации Позитив написал: "Спасибо всем, кто вчера был на @braveuafest! Благодарю наших героев, что этот вечер состоялся. Благодарю @mishvirmish и всю команду POSITIFF за это выступление. Скоро новые треки и новое звучание".
Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:
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"Ждем новые песни! Ваше выступление с Балогом это что-то. Особенно твой второй куплет! Вы показали настоящее шоу!".
"Уже ждем новых хитов от тебя, все больше и больше интригуешь".
"Слава нашим бойцам, Слава нашим Героям, Слава Украине эти слова разбивают сердце в клочья".
"Невероятный! Ждем новых премьер".
"С каждым благотворительным концертом я горжусь вами все больше. Каждые благотворительные концерты с вами – это невероятная атмосфера. Лучшая команда".
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