По словам Тараса Тополи он и другие музыканты группы "Антитіла" вступили в ряды ВСУ из чувства долга и есть операция, в которой тот бы поучавствовал.

Солист поп-рок-группы "Антитіла" Тарас Тополя - парамедик и вместе с коллегами по группе полгода прослужил на фронте. Через 6 месяцев службы музыкантов вывели в резерв, и боевых задач они не выполняют, а дают благотворительные концерты. В интервью ZEFIR Studio рассказал, почему не спешит возвращаться на фронт.

По его мнению, есть те, кому нравится быть на фронте, хотя они себе в этом могут не признаваться: они живут войной, тренируются, получают от этого удовольствие. Сам Тарас Тополя не такой и утверждает, что немного для другого рожденный.

Солист поп-рок-группы "Антитіла" также признал, что испытывал радость за то, что они освобождали территории, и за успехи ВСУ на поле боя. Но у него не было грусти из-за того, что я не был в этой гуще событий.

По словам Тараса Тополи он и другие музыканты группы "Антитіла" вступили в ряды ВСУ из чувства долга. И после переведения в резерв у музыканта нет желания вернуться в зону активных боев. Правда, артист хочет принять участие в освобождении Крыма от оккупантов.

"Я мечтаю быть причастным к контрнаступлению в Крыму. Хочу, чтобы на берегу мыса Фиолент был детский лагерь или место, где дети, чьи родители погибли, защищая Украину, могли бы приехать и отдохнуть. Вот буду бороться за это. Если придется в этом контексте вернуться и принять участие в деоккупации Крыма, мы можем это сделать", – заявил Тарас Тополя.

Напомним, Тополя с "Антитела" показал, в каких условиях воюют украинские защитники около Бахмута.

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