Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и ушла к его лучшему другу Мише Кацурину, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько фото, на которых показала весь свой день.
Так, на одном из фото Надю можно увидеть в гардеробной, она позирует в короткой черной юбке и белой блузке с рукавами, которая оголила живот. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка. На еще одном фото артистка показала свой завтрак, а также органайзер с таблетками, которые ей сейчас приходится принимать. Также среди снимков есть тот, де артистка примеряет длинное полупрозрачное платье с открытой спиной, которое подчеркивает ягодицы.
В подписи к публикации Дорофеева все подробно описала, а поклонники тут же принялись комментировать ее новую публикацию:
"Какой классный пост".
"Надя у тебя очень хорошая попа".
"Можно, пожалуйста, больше такой рубрики".
"Я тебя люблю!".
"Обожаю тебя".
"Красавица".
"Переживала за этот пост, больше, чем за себя".
"Давай, поправляйся быстрее, потому что приду к тебе и укушу".
"Выздоравливай".
"Сколько таблеток".
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