В сентябре прошлого года певица Анна Тринчер вышла замуж за бизнесмена и блогера Александра Волошина. Муж подготовил для нее сюрприз и поднялся на кране к девятому этажу, чтобы вручить букет красных роз для своей любимой. В Инстаграм-Сториз Тринчер поделилась кадрами, сделав снимки с букетами.

Исполнительница опубликовала, как Александр Волошин поднялся к ней на девятый этаж и подарил букет роз. Блогер не удержалась и сделала откровенные фото в домашней фотосессии. Девушка позировала в гостинной возле роз. Сначала знаменитость медленно подходит к нему, а после этого вдыхает аромат цветов.

В кадре Анна Тринчер позировала в черном нижнем белье, накрыв плечи легким халатиком - ей нечего скрывать, ведь она выглядит невероятно. Подписчики могли рассмотреть шикарный бюст Тринчер, который ей сделал пластический хирург.

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Стоит отметить, что певица не раз признавалась, что с подросткового возраста комплексовала из-за недостаточного объема в груди. Грудь блогер Анна Тринчер увеличила до третьего размера. И шрам на теле после операции до сих пор напоминает звезде о хирургическом вмешательстве.

Напомним, Полякова смутила украинцев непривычным образом с 21-летней Тринчер.

Также Politeka сообщала, что Тринчер после очередной критики поставила на место недовольных хейтеров.

А еще Politeka писала, что Зибров оказался в объятиях Тринчер и Андраде на съемках нового шоу.