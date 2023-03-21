Евгения – старший ребенок Александра Пономарева. Она родилась в браке артиста с продюсером Еленой Мозговой. 20 марта девушке исполнилось 25 лет.
Звездный отец редко показывает свою дочь, но в этот раз на своей странице в Instagram поделился архивным фото с дочерью на руках, а также несколькими фотографиями, на которых она уже взрослая.
"Моей Евгении сегодня 25 ! Ого 😅! Многая и Благая Лета, здоровой, счастливой и с Божьим благословением! ❤️", - написал Александр Пономарев под фотографиями.
Украинцы в комментариях присоединяются к поздравлениям:
"Оооо, мы были на концерте в Днепре, когда вы объявили о ее рождении. Неужели уже 25 лет прошло? 😮 Желаем доченьке хорошей судьбы❤️";
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"Я помню ее маленькой, бегала по Вашей даче на Осокорках, еще тогда ниже бурбуля Абу была)) действительно «ого»-как время мчится 🫣пусть будет счастливой и имеет хороших людей рядом!";
"Саш, я влюбилась в тебя когда была младше Жени 🤣🤣🤣 Многая лета донечке!";
"Пусть Господь благословляет Евгению на всех тропах жизни 🙏🏻".
В феврале день рождения праздновал сын Александра Пономарева от его второй жены Виктории Мартынюк, с которой артист расстался в 2012 году. Саше исполнилось 16 лет.
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