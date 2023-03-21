Популярный певец, Народный артист Украины Александр Пономарев трогательно поздравил свою дочь от Елены Мозговой с днем ​​рождения.

Евгения – старший ребенок Александра Пономарева. Она родилась в браке артиста с продюсером Еленой Мозговой. 20 марта девушке исполнилось 25 лет.

Звездный отец редко показывает свою дочь, но в этот раз на своей странице в Instagram поделился архивным фото с дочерью на руках, а также несколькими фотографиями, на которых она уже взрослая.

"Моей Евгении сегодня 25 ! Ого 😅! Многая и Благая Лета, здоровой, счастливой и с Божьим благословением! ❤️", - написал Александр Пономарев под фотографиями.

Украинцы в комментариях присоединяются к поздравлениям:

"Оооо, мы были на концерте в Днепре, когда вы объявили о ее рождении. Неужели уже 25 лет прошло? 😮 Желаем доченьке хорошей судьбы❤️";

"Я помню ее маленькой, бегала по Вашей даче на Осокорках, еще тогда ниже бурбуля Абу была)) действительно «ого»-как время мчится 🫣пусть будет счастливой и имеет хороших людей рядом!";

"Саш, я влюбилась в тебя когда была младше Жени 🤣🤣🤣 Многая лета донечке!";

"Пусть Господь благословляет Евгению на всех тропах жизни 🙏🏻".

В феврале день рождения праздновал сын Александра Пономарева от его второй жены Виктории Мартынюк, с которой артист расстался в 2012 году. Саше исполнилось 16 лет.

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