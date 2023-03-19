Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка показала кадри бекстейджу нової ефектної фотосесії, де вона з білявки перетворился на фатальну брюнетку та приміряла дуже відверті образи. При цьому шанувальники зірки "Жіночого кварталу" були вражені такою різкою трансформацією.

"ПОФАРБУВАЛАСЬ?! Я прям отримувала повідомлення «Лєра, Зупинись». Невже зміни вас так лякають? Й досі? Мене, якшо чесно, вже мало шо дивує і мало шо лякає… Єдиний в цьому плюс, що змінюватись тепер легше. Бо і внутрішній стан готовий. Й технології і таланти наших людей можуть це дозволити 😅", — написала Валерія Товстолєс під світлинами.

Вона зізналася, що насправді не фарбувала волосся та не змінювала зачіску, а лише вдягнула перуку.

Українці в коментарях підтримали артистку та засипали її компліментами:

"Ой-ой-ой шо творить малиха🔥";

"На першому фото чимось на Вікторію Бекхем схожа дуже)";

"Ваууу 🖤 десь у тобі сидить пекуча брюнетка 😍 🌶️

"Красуня. Вділи тебе супер.💯 Тебе можна одягнути взагалі в будь-шо, і ти будеш гарна";

"Та тобі все личить, це той випадок, навіть без волосся тобі буде личити😅".

Сама Валерія Товстолєс у відповідь віджартувалася: "😂от лисою, мені здається, буде дуже погано)".

Нагадаємо, з'ясувалось, чому зірка Квартал 95 зникла зі сцени.

Також повідомлялося, що артист Квартал 95 "порвав" YouTube новою пародією.

Крім того, Politeka.net писала, що зірка "Жіночого кварталу" розповіла про стосунки з Юрієм Ткачем.