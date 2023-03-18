Українська телеведуча Алла Мазур, зірка 1+1, розповіла про біду у сім'ї, через що їй довелося відмовитися від роботи.

Як пише Politeka.net , Алла Мазур - відома українська телеведуча та зірка 1+1. Знаменитість, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення почала активно висвітлювати те, що відбувається в Україні. Не забуває Мазур і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила розповісти про біду в сім'ї, через яку їй довелося відмовитись від роботи.

"Тату забрали до лікарні. Друзі, тому не зможу завтра бути в ефірі ТСН-тижня з вами. Молимося з братом за здоров'я батька. Вдячна всім за підтримку", - написала Мазур у публікації.

А раніше Алла поділилася своїми відчуттями до річниці війни. Зірка опублікувала фото, де була у святині.

Рік повномасштабної війни. Рік незламного опору, сміливості, відваги, боротьби, невтомної праці. Нашої спільної. Український народ. Рік сліз – і гордості. Рік невимовного болю – і усвідомлення нашої непереборної сили. Рік надій, надій та віри. коли кожен день починається і кінчається молитвою: за тих, хто в полоні, в окупації, хто під вогнем!.. В окопах на передовій. , у своїх бліндажах?", - написала Мазур у публікації, поділившись думками.

Нагадаємо, зірка "1+1" Алла Мазур здивувала українців новими кадрами зі студії.

А ще Politeka повідомляла, що зірка "1+1" Мазур поділилася радісною новиною

Також Politeka писала, що зірка "1+1" Мазур звернулася до українців і дала напуття на новий рік.