Популярная украинская певица Алина Паш, которая была победительницей Национального отбора, но не поехала представлять Украину на Евровидении в прошлом году, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила мощные кадры со своих выступлений в Кривом Роге, на которые она попала спонтанно.

На кадрах можно увидеть потрясающую энергетику на выступлениях Алины, видно, что она выкладывалась на полную, неся свою музыку людям, которые живут в прифронтовом городе. Для выступления артистка надела необычный образ с национальными мотивами – вышиванку и аутентичную камизельку.

В подписи к публикации Паш поделилась своими впечатлениями: "16 марта, вечер. Я на репетиции перед туром, вся в делах, вдруг звонок. "Алина, поедешь выступать для военных на востоке? Выезд за 2 часа!". Уже на следующее утро мы с другими артистами выходили из автобуса в Кривом Роге после ночи в пути. В городе я была впервые, но увидеть его не смогла — 6 концертов за 2 дня. Однако я почувствовала Кривой Рог благодаря прекрасным людям, пришедшим на выступления. Я была невероятно счастлива увидеть тепло в ваших глазах. Иногда спонтанность ведет верным путём, потому что не оставляет времени на сомнения. Благодарна судьбе, благодарна артистам и гостям. Благодарна всем, кто неравнодушен".

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