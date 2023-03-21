Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая начала работать на телеканале "ДОМ", чатсо делится с поклонниками публикациями о жизни на своей станице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила очаровательное фото, а в подписи к нему рассказала о своем вдохновении и тайм-менеджменте.

По словам Лилии, она решила написать пост о женской силе, энергии и мультизадачности, чтобы мотивировать своих поклонниц. Как призналась телезвезда, прошлая неделя у нее была очень насыщенная и она даже сама не опомнилась, как смогла все успеть. Но у нее это получилось, несмотря на множество переездов, съемок, спектаклей и работы в собственном благотворительном фонде.

"Я поделюсь, что мне дает энергию: мой муж, который всегда ЗА любые мои идеи и деятельность. Так мы привыкли за годы совместной жизни: все и всегда решать, и творить вместе. Мои дети – потому что, я уверена, когда они видят активную маму, у них нет шансов вырасти ленивыми. Мое вдохновение: в съемках и на сцене. Проживаешь каждый кадр, каждую секунду эфира, каждый образ театра. Ну и, конечно, правильный тайм-менеджмент, как сейчас любят говорить. Правильно распланировать свое время – это уже половина дела. Жаль, что только не всегда успеваешь поесть. Девушки, помните, каждая из нас – неутомима! Мультизадачна. Такая, что никогда не прогнется и не согнется! Живите, сражайтесь, вдохновляйтесь и наполняйтесь энергией! Жизнь – это движение, никогда не останавливайтесь!", - рассказала Ребрик.

Напомним, "Фантастичная женщина": Квиткова после разрыва с Добрыниным пошалила в лифте в одиночку.

Как сообщала Politeka, "Жизнь с яйцами": Ефросинина зацепила Демина и Беднякова новыми фото.

Также Politeka писала, что Великий из "Квартал 95" перевоплотился в Лукашенко и обратился к украинцам с необычной просьбой: видео.