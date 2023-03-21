Россияне увеличили темп операций, чтобы достичь хотя бы каких-то успехов на фронте.

рб этом сообщают аналитики американского Института изучения войны, пишет Politeka.net.

В новом отчете также указывается, что Российские силы добились незначительных успехов в Бахмуте и его окрестностях на фоне сообщений об увеличении темпов российских операций вокруг Авдеевки.

Так, по состоянию на 20 марта российские войска, вероятно, добились дополнительных успехов на юго-западе и севере Бахмута, а также на северо-западе Бахмута между Богдановкой и Хромовым.

Кроме того, российские силы, вероятно, увеличивают темп операций к северу от Авдеевки, пытаясь создать условия для окружения населенного пункта, и задействуют большее количество авиационных частей в этом районе для поддержки этих операций.

Эксперты со ссылкой на мэра Авдеевки Виталия Барабаша сообщают, что российские войска все чаще используют ракеты Х-59, Х-101, Х-555 и С-300 в районе города.

Кроме того, известно о больших потерях россиян в ходе штурмов города, - об этом сообщал представитель украинских военных.

«ISW ранее сообщала, что это увеличение темпов российских операций в районе Авдеевки, как сообщается, привело к большим потерям и, вероятно, является ошибочной попыткой отвести украинские силы от других участков фронта. ISW не наблюдает, чтобы российские силы размещали значительную боевую мощь на окраинах Донецка, и маловероятно, что российские силы смогут выдержать этот временный повышенный темп. По оценкам ISW, общее весеннее наступление России, вероятно, приближается к кульминации, и российские силы могут активизировать усилия, чтобы добиться хотя бы незначительных успехов, прежде чем они потеряют инициативу», - отмечают эксперты.

Аналитики не исключают, что наступление России может заставить украинских защитников выйти из Бахмута или Авдеевки, однако «в настоящее время ни то, ни другое не представляется вероятным».

Добавим, в свою очередь Генштаб ВСУ сообщает, что основной целью россиян за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Для этого они сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, украинские защитники отразили более 120 атак россиян на указанных направлениях.

Напомним, ранее сообщалось, что Авдеевка может стать "вторым Бахмутом", идет эвакуация.

Также стало известно об успехах ВСУ в районе Бахмута.

Кроме того, Politeka.net писала, что на самом деле сейчас происходит в Бахмуте .