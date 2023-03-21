Стих Лины Костенко зачитала сама певица Наталья Могилевская, а звукорежисеры включили запись во время выступления пары.

Выдающейся украинской поэтессе Лине Костенко на днях исполнилось 93 года. В честь важной даты в жизни писательницы знаменитая украинская исполнительница Наталья Могилевская опубликовала на странице в соцсети Инстаграм видео, которое посвятила легендарной поэтессе.

В обновленном шоу "Танці з зірками. Повернення легенди", вышедшем на экраны спустя 10 лет, победила Наталья Могилевская. Певица молниеносно ворвалась в проект и не сомневалась в своей победе ни дня. Заслуженное первое место артистке помог взять танцор Игорь Кузьменко.

Именно с ним в одном из эфиров она станцевала романтический танец под стих Лины Костенко "Розкажу тобі думку таємну...". Его зачитала сама певица, а звукорежисеры включили запись во время выступления пары.

"Я давно увлекаюсь поэзией Лины Костенко. Она гениальна и невероятна!", - подписала Наталья Могилевская соответствующее видео.

В комментариях под видео пользователи сети поздравляли Костенко, а также восхищались танцем исполнительницы: "Мы начали забывать, как невероятно танцует Наталья", "Это просто невероятно волшебное соединение", "Стихотворение невероятное, как и сама поэтесса", "В полном восторге от вас".

Напомним, Могилевская резко ответила своим недоброжелателям, поставив хейтеров на место.

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