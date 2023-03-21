Известная телеведущая Леся Никитюк поделилась анонсом нового выпуска своего шоу, она побывала в Харькове.

Популярная украинская телеведущая, инфлюэнсер и блогер Леся Никитюк, которая с начала войны много волонтерит, а прошлым летом возобновила съемки своего шоу "Ле Маршрутка", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась анонсом нового выпуска шоу из Харькова.

Как оказалось, Леся отправилась со своей "Ле Маршруткой" в Харьков, который едва ли не ежедневно находится под обстрелами российской армии. В ролике-анонсе можно увидеть, что телеведущая пообщалась с местными жителями, которые потеряли свои дома, а также с военными, которые показали ей последствия вражеских атак.

В подписи к публикации Никитюк ничего не написала, зато украинцы начали активно комментирвоать ролик:

"Спасибо за твой вклад в историю победы".

"Сезон с каждым выпуском в сердце".

"Не могу передать, как я хотела посмотреть новый сезон. И как сложно оказалось его смотреть. Сочувствую людям, которым пришлось пережить страшные дни и месяцы".

"Надеюсь, что следующие съемки будут уже в Луганске, Донецке и Крыму".

"Леся, вы умница, не побоялись приехать. Мы живем в центре и часто видели вашу маршрутку и Вас. Радостно было на душе что вы с нами. Нам очень нужна поддержка".

"Родной Харьков. Очень ждем выпуска, о нашем городе-герое!".

"Больно, родной город".

"Нет прощения этим животным, пусть горят в аду".

"Герой. Самый любимый и родной, наш город".

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