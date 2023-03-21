Об этом заявил военный эксперт и аналитик Агиль Рустамзаде, комментируя информация о том, что Украина сооружает траншеи на границе с Молдавией.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщали о нагнетании ситуации на приднестровском участке молдавско-украинской границы, где якобы пограничники Украины начали рыть траншеи.

«Военные должны отрабатывать все сценарии, даже нереальные, даже самые худшие. С какой целью окапываются – с целью обороны. Потому что в Приднестровье находится российский военный контингент и плюс часть населения Приднестровья является пророссийски настроенным», - отметил эксперт.

Агиль Рустамзаде также подчеркнул, что сценарий, при котором в Приднестровье могут начаться провокации, либо вооруженные акции против Украины, возможен.

Добавим, появившееся в соцсети видео предположительно было сделано недалеко от города Окница в Молдове.

"Коллеги из Государственной пограничной службы Украины сообщили, что такие работы проводятся с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, а также контрабанды из Украины в Молдову. Подобные траншеи можно увидеть на территории Украины, рядом с пунктами пропуска через государственную границу и там, где пути сообщения проходят близко к государственной границе", – заявила пресс-секретарь молдавской Погранполиции Раиса Новицки.

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