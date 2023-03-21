Кроме того, российский следственный комитет начал расследовать «факт использования беспилотных летательных аппаратов на территории Крыма».

Напомним, взрывы в оккупированном Джанкое прогремели вечером 20 марта в районе железнодорожной ветки, которая используется для поставки оккупационным войскам техники и боеприпасов.

Вскоре в украинской разведке сообщили, что в результате взрывов были уничтожены российские крылатые ракеты «Калибр», которые в тот момент транспортировались оккупантами. При этом оккупанты эту информацию, естественно, опровергают.

Тем временем в Сети продолжают появляться кадры крымской «бавовны».

В свою очередь военный журналист Сергей Ауслендер назвал новые взрывы в Крыму «прощупыванием ПВО».

«Удары по Джанкою были, судя по всему, прощупыванием ПВО россиян, которое, как и ожидалось, толком ничего сделать не смогло. Джанкой — это важный железнодорожный хаб и большой аэродром тактической авиации, в том числе вертолетов. Короче, очень важный узел в потенциальной обороне полуострова. Если вывести его из строя одновременным налетом десятков БПЛА, то авиация не сможет помочь обороняющимся, а снабжать группировку, которая будет отбиваться от наступления ВСУ на левобережье и у горловины перешейка будет сильно сложнее», - пояснил журналист.

По мнению Ауслендера, таким образом «начинает прорисовываться» направление удара ВСУ.

«Залужному нужно от двух недель до месяца хорошей сухой погоды на проведение наступательной операции. Ударом на Мелитополь разгромить левобережную группировку, выйти к Азовскому морю, перерезать сухопутный коридор и решать, что делать дальше», - предположил Ауслендер.

Журналист отмечает, что в ходе этого наступления нельзя рассчитывать сразу выйти на границы 91 года, но в случае успешного развития событий, этот выход становится более чем вероятным.

Напомним, россияне совершили новую ошибку, их наступление проваливается.

Также сообщалось, что людей срочно вывозят из города, который может стать "новым Бахмутом".

Кроме того, Politeka.net писала об ударе российский ракет по жилым домам - кадры последствий.