Звезда травел-шоу "Орла и Решки" и телеведущий Андрей Бедняков приглашает фолловеров присоединиться к благотворительному сбору. Так, он празднует свое 36-летие. На странице в соцсети Instagram знаменитый украинец сообщил, что вместо подарков он собирает донаты, чтобы помочь нуждающимся.
В частности, телеведущий Андрей Бедняков сообщил, что собирает деньги детям в детский лагерь для пострадавших от войны и семьям защитников Мариуполя. Звезда травел-шоу "Орла и Решки" приглашает всех присоединиться к этой благотворительной миссии.
"36. Спасибо, что вы у меня есть. Для тех, кто бы очень хотел меня поздравить – банка в шапке профиля. Все ваши "подарки" передам Детям в детский лагерь для пострадавших от войны и семьями защитников Мариуполя", - написал телеведущий Андрей Бедняков.
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В комментариях пользователи сети оставили поздравления для знаменитости. Многие из них обещали задонатить в банку ведущего:
"С днем рождения крепкого здоровья, верных друзей и скорейшей победы Украины", "С Днем Рождения, лучший ведущий! Донатим", "Ты прекрасный человек! Здоровья и счастья вам! И вернуться в родной Мариуполь", "Обязательно задонатим, нужно помочь".
Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.
Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.
Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.