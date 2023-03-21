Звезда травел-шоу "Орла и Решки" и телеведущий Андрей Бедняков приглашает фолловеров присоединиться к благотворительному сбору. Так, он празднует свое 36-летие. На странице в соцсети Instagram знаменитый украинец сообщил, что вместо подарков он собирает донаты, чтобы помочь нуждающимся.

В частности, телеведущий Андрей Бедняков сообщил, что собирает деньги детям в детский лагерь для пострадавших от войны и семьям защитников Мариуполя. Звезда травел-шоу "Орла и Решки" приглашает всех присоединиться к этой благотворительной миссии.

"36. Спасибо, что вы у меня есть. Для тех, кто бы очень хотел меня поздравить – банка в шапке профиля. Все ваши "подарки" передам Детям в детский лагерь для пострадавших от войны и семьями защитников Мариуполя", - написал телеведущий Андрей Бедняков.

В комментариях пользователи сети оставили поздравления для знаменитости. Многие из них обещали задонатить в банку ведущего:

"С днем ​​рождения крепкого здоровья, верных друзей и скорейшей победы Украины", "С Днем Рождения, лучший ведущий! Донатим", "Ты прекрасный человек! Здоровья и счастья вам! И вернуться в родной Мариуполь", "Обязательно задонатим, нужно помочь".

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.