Украинская певица Настя Каменских не перестает радовать поклонников новыми интересными работами. Несколько часов назад знаменитость порадовала музыкальной новинкой. Исполнительница презентовала трек под названием "Душа" и опубликовала клип у себя в Youtube.
В клипе Настя Каменских сменила несколько образов, но все они были сделаны по украинским мотивам. Один из образов - черное платье-вышиванка, которое идеально подошло певице.
"Издавна наши предки считали, что душа – это зеркало во внутренний мир человека. Это целая Вселенная. Связь с нашим прошлым и настоящим, которая таится в ДНК нашего народа. Это самые могущественные силы природы, которые собирались воедино, чтобы укрепить нашу мощь, веру и любовь", - рассказала Настя Каменских.
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В комментариях пользователи сети делились мнением о песне артиски. Многие написали, что композиция их тронула. Некоторые даже отмечали, что в клипе артистка им напомнила Софию Ротару. Правда были и те, кому слова в песне не понравились:
"Мне здесь чем-то напомнили Софию Ротару. Очаровательная Настя", "Песня невероятная. Очень красивый звук, прямо душа поёт", "Зачем такие слова? Ведь миллионы людей каждый день будут напевать это и программировать себя на душу в крови", "Как всегда, невероятно и до глубины души", "Сердце рвется на части, но слова тяжелые".
Напомним, Каменских на фону слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе.
Как еще Politeka сообщала, что Каменских в канун Нового года обратилась к украинцам с сильным посланием.
Также Politeka писала, что Каменских рассказала о необычной встрече с украинками в Лондоне, видео.