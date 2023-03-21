В новом клипе Настя Каменских сменила несколько образов, но все они были сделаны по украинским мотивам.

Украинская певица Настя Каменских не перестает радовать поклонников новыми интересными работами. Несколько часов назад знаменитость порадовала музыкальной новинкой. Исполнительница презентовала трек под названием "Душа" и опубликовала клип у себя в Youtube.

В клипе Настя Каменских сменила несколько образов, но все они были сделаны по украинским мотивам. Один из образов - черное платье-вышиванка, которое идеально подошло певице.

"Издавна наши предки считали, что душа – это зеркало во внутренний мир человека. Это целая Вселенная. Связь с нашим прошлым и настоящим, которая таится в ДНК нашего народа. Это самые могущественные силы природы, которые собирались воедино, чтобы укрепить нашу мощь, веру и любовь", - рассказала Настя Каменских.

В комментариях пользователи сети делились мнением о песне артиски. Многие написали, что композиция их тронула. Некоторые даже отмечали, что в клипе артистка им напомнила Софию Ротару. Правда были и те, кому слова в песне не понравились:

"Мне здесь чем-то напомнили Софию Ротару. Очаровательная Настя", "Песня невероятная. Очень красивый звук, прямо душа поёт", "Зачем такие слова? Ведь миллионы людей каждый день будут напевать это и программировать себя на душу в крови", "Как всегда, невероятно и до глубины души", "Сердце рвется на части, но слова тяжелые".

Напомним, Каменских на фону слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе.

Как еще Politeka сообщала, что Каменских в канун Нового года обратилась к украинцам с сильным посланием.

Также Politeka писала, что Каменских рассказала о необычной встрече с украинками в Лондоне, видео.