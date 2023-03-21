Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео с выступления, где поет вместе с мужем.

Как видно, Анна и Александр запечатлены в уютной студии, на заднем плане видно музыкантов, которые играют вживую. Тем временем артистка с возлюбленным стоят у микрофонов и поют, смотря друг другу в глаза. Перед камерой Тринчер появилась в длинной черной юбке и светлой блузе с объемными рукавами. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Хочу подарить вам этот концерт, будто готовлю подарочек ближайшему мне человеку. Да так и есть, вы всегда рядом, вы меня вдохновляете, не даете упасть на колени и поднять руки. Спасибо! До встречи 1 апреля в Львове, 2 апреля в Тернополе. Билеты в описании профиля или в сторис". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая их с мужем комплиментами.

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